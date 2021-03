DE ZERBI, Il Sassuolo sta lavorando al suo rinnovo

Il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe non essere lontano da Sassuolo: secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tvqui.it la società neroverde potrebbe sfruttare queste due settimane di sosta per le nazionali per dare un'accellerata al rinnovo del tecnico ex-Benevento. Il rinnovo di contratto di De Zerbi, in scadenza il prossimo 30 giugno, sarebbe un intoppo non da poco nel valzer delle panchine che si prospettava a fine stagione, con Fiorentina e Napoli alla ricerca di un allenatore per il prossimo anno ed in passato accostate spesso al tecnico degli emiliani.