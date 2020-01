DE ZERBI, Cessioni? Sirene ci sono ma le spegniamo

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi s'è così espresso sulle possibili cessioni in questa finestra di calciomercato: "Abbiamo parlato tanto di mercato. Le sirene ci sono ma le spegniamo, è sabato c'è la partita. Ho parlato con la società e ho espresso in maniera chiara il mio pensiero". Da ricordare l'interesse della Fiorentina per alcuni giocatori del Sassuolo come Duncan.