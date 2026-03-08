De Rossi: "Era così che avevo immaginato la partita. Meritiamo di salvarci"

Daniele De Rossi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Genoa contro la Roma, squadra di cui è una bandiera: "Questi sono i fatti, speravo che finisse così al di là di quello che è stato il mio passato. Sono qui per fare il lavoro a cui tengo, in una piazza a cui inizio a tenere davvero tantissimo. I giocatori, la società e il club meritano di salvarsi, devo dare il 100% e abbiamo meritato questa vittoria. Devo dare quanto stanno dando i miei giocatori, a prescindere dall'avversario".

Ha cambiato tanto tatticamente. L'aveva preparata così la partita o è andata anche oltre le aspettative?
"L'avevo immaginata così e l'avevamo preparata in questi giorni. I miei giocatori hanno fatto benissimo e i subentrati hanno contribuito alla vittoria. Questo gruppo sta facendo benissimo, abbiamo fatto tante partite belle quest'anno, prendendo gol a volte all'ultimo minuti. Meritavamo questi tre punti e siamo contenti".