De Rossi a Dazn: "I fischi alla Fiorentina? Non giudico ma complimenti a Vanoli"

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Al termine di Fiorentina-Genoa Daniele De Rossi, tecnico dei rossoblù, ha parlato a Dazn analizzando lo 0-0 del Franchi: “La partita non è stata bella, sono soddisfatto per il fatto che è attaccata al risultato non vuole perdere anche quando il risultato conta relativamente. Abbiamo commesso troppi errori, sul piano della qualità non sono contento. Ho fatto esordire giocatori della Primavera, per loro un giorno che non dimenticheranno mai”.

Prima dell'ingresso di Ouedraogo si è prodigato in raccomandazioni, soprattutto di tenere le mani dietro la schiena. Ormai sono queste le cose che vengono chieste anche ai giocatori più giovani?

“Soprattutto lui è un giocatore molto aggressivo e voglioso di recuperare palla. Non volevo che procurasse rigori, ha mostrato personalità toccando una palla di petto a centro area. Sono tutti ragazzi molto corretti, il mio dovere e rendere merito al settore giovanile. Lavoriamo in sintonia quindi è giusto dare una gioia”.

Continuerà questa linea verde nelle ultime due partite?

“Assolutamente perché molti giocatori hanno tirato la carretta. Alcuni di loro hanno il mondiale e non posso rischiare di perderli, Marcandalli è diffidato da sei mesi limitando questo suo strapotere fisico. Cercherò di gestire la situazione”.

Cosa ne pensa dei fischi riservati alla Fiorentina a fine partita?

“La mia esperienza mi indica di giudicare quello che mi spetta. Complimenti a Vanoli per il risultato ottenuto in una stagione molto difficile, non è semplice trovarsi in questa situazione”