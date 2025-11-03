De Paola su Pioli: "Sempre sembrato un tecnico modesto"
FirenzeViola.it
Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento di varie squadre di Serie A. Tra queste anche la Fiorentina, queste le sue parole riguardo alla situazione dei viola e al possibile esonero di Pioli: "A me Pioli da sempre sembra un allenatore modesto, che per circostanze irripetibili ha vinto quello scudetto con il Milan. Nello spogliatoio c'era una figura come Ibrahimovic, in dirigenza c'era Maldini. Per il resto Pioli è stato esonerato dovunque sia andato.
È un allenatore per determinate squadre, di certo non al livello dei top. Il consiglio che dò a lui poi è di non essere così presuntuoso in alcune dichiarazioni. Mostrandosi superiori non ci si eleva di certo".
Pubblicità
News
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina in ritiro, continuano le riflessioni: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Copertina
FirenzeViolaLa Fiorentina vuole scegliere subito nuovo tecnico e nuovo ds: scendono le quotazioni di Galloppa
FirenzeViolaZero vittorie in dieci gare, a Pioli era già successo. Il precedente di Prandelli come speranza viola
LiveFiorentina in ritiro, continuano le riflessioni: Pioli verso l'addio. Perde quota la soluzione Galloppa
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com