De Paola su Pioli: "Sempre sembrato un tecnico modesto"

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento di varie squadre di Serie A. Tra queste anche la Fiorentina, queste le sue parole riguardo alla situazione dei viola e al possibile esonero di Pioli: "A me Pioli da sempre sembra un allenatore modesto, che per circostanze irripetibili ha vinto quello scudetto con il Milan. Nello spogliatoio c'era una figura come Ibrahimovic, in dirigenza c'era Maldini. Per il resto Pioli è stato esonerato dovunque sia andato.

È un allenatore per determinate squadre, di certo non al livello dei top. Il consiglio che dò a lui poi è di non essere così presuntuoso in alcune dichiarazioni. Mostrandosi superiori non ci si eleva di certo".