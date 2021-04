DE MAGISTRIS, Ok sia De Zerbi che Gattuso. Pradè...

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto, è intervenuto per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Bologna e Firenze sono due città che si somigliano molto. Stadio? Buttare 95 milioni su un impianto sportivo mi pare anche eccessivo. Se questo consentisse a Commisso di sviluppare i suoi progetti non credo che cambi molto a livello di fatturato e non soddisferebbe la Fiorentina. Ho notato il silenzio di Commisso, non mi sembra molto contento di tutto ciò. Io ci credo anche poco che sia fatto un cemento in mezzo a Campo di Marte. Punti fermi della Fiorentina? Abbiamo preso un bel brodo con questi 4 punti tra Verona e Juventus, ma non è facile. Bisogna muoversi in silenzio, la società deve decidere se tenere Pradè oppure no, che allenatore prendere e capire se è un aziendalista o meno. Gattuso? A me va bene, ma anche De Zerbi. Entrambi giovani, quest'ultimo è anche emergente da diverso tempo. Mi ha sorpreso il tecnico del Napoli che non è come era da calciatore, anzi gli piace far giocare bene le sue squadre, mette in campo sempre più di un attaccante. Non penso che Gattuso venga con la squadra che abbiamo adesso. Ci sono tecnici che vogliono addirittura il direttore sportivo insieme. E' un momento difficile per il calcio mondiale, ma a fare contratti da 5, 6 o 7 milioni ci mettono poco e se a Vlahovic fanno certe offerte? Vorrà rimanere?".