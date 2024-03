DE LAURENTIIS, Si infuria per le riprese delle tv americane

FirenzeViola.it

Il Napoli ha voluto mantenere il silenzio stampa nel prepartita della sfida del Maradona, valida per la 27' gioranta di campionato, contro la Juventus. Le telecamere di due televisioni americane, Paramount e CBS, sono riuscite a trasmettere un fuorionda del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. I due network statunitensi sono riusciti a riprendere il patron dei partenopei mentre si aggira per i corridoi dello stadio Maradona durante i momenti che precedevano il fischio d’avvio di Napoli-Juventus. Non appena si accorge della presenza delle telecamere, De Laurentiis si infervora rivolgendosi con tono deciso all’operatore e al direttore della produzione presenti con lui.

Si riescono anche a sentire alcune parole: “Via, via, fuori dai coglioni. Eh? Il video non lo devono fare. Non lo devono fare! Cazzo!”.