De Gea rinnova con la Fiorentina, la moglie: "Il vero David di Firenze"

vedi letture

Giornata molto importante per la Fiorentina quella appena conclusa. Non tanto e non solo per gli aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo allenatore, con Palladino che ha rescisso consensualmente con il club viola in mattinata, quanto piuttosto per il rinnovo di uno dei pilastri della stagione appena conclusa: a poco più di 24 ore dalla scadenza dell'opzione per il rinnovo di un altro anno, l'annuncio che De Gea si lega alla Fiorentina addirittura fino al 2028, con aumento dell'ingaggio a 3 milioni. Tra i vari commenti che sui social sono apparsi per celebrare la conferma dell'estremo difensore classe '90, anche quello della moglie, Edurne García Almagro, nota semplicemente come Edurne, nota cantante in patria.

La compagna di De Gea ha scritto: "Il Vero David di Firenze!!!". Con un cuore viola a corredo. Anche il portiere aveva scritto "Forza Viola" per commentare la decisione di restare a Firenze.