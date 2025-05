Antony saluta il Betis: "Qui mi sono ritrovato. Grazie per avermi fatto tornare la voglia di giocare"

L'attaccante Antony con un messaggio sui propri canali social ha salutato il Real Betis, dove in questa stagione ha messo a segno nove reti e sfornato cinque assist in 26 presenze conquistando la finale di Conference League e chiudendo al quinto posto ne LaLiga, visto la fine del suo prestito dal Manchester United con cui ha ancora due anni di contratto.

"Oggi è il giorno in cui ringrazio uno dei capitoli più belli della mia vita. Fin dal primo passo in questo club, ho sentito qualcosa di diverso. È stato come tornare a casa, come ritrovare un pezzo di me che pensavo di aver perso. Con te, ho ricominciato a sorridere. - spiega il brasiliano in un video su Instagram - Grazie per avermi accolto come uno di voi. Grazie per avermi restituito la gioia di giocare a calcio. E grazie per avermi ricordato perché mi sono innamorato di questo sport. La mia casa, la mia gente, grazie di cuore".

Il Betis non ha mai fatto mistero di voler trattenere il classe 2000 in biancoverde anche se le parole del giocatore (in gol due volte contro la Fiorentina in semifinale di Conference) sembrano profilare un futuro diverso per lui, lontano da quella Siviglia dove comunque è stato bene e a cui resterà legato anche in futuro.