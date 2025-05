Lazio e Sarri sempre più vicini. Romano: "Due anni di contratto con opzione"

La Lazio e Maurizio Sarri sono sempre più vicini: il ritorno è ormai a un passo, mancano gli ultimi dettagli prima della definizione. Le parti sono in costante contatto per arrivare alla fatidica bianca e riportare il tecnico toscano sulla panchina biancoceleste, che a breve sarà lasciata da Marco Baroni come confermato dal direttore sportivo del club Angelo Fabiani. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Lazio e Sarri sono vicinissimi a raggiungere un accordo verbale per il ritorno. Il contratto è pronto: due anni con opzione per un'ulteriore stagione in caso di qualificazione alla Champions League in uno dei due anni.

Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda lo staff tecnico che accompagnerà Sarri in questa sua seconda esperienza in biancoceleste.