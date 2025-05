Ezzalzouli, dai gol ai viola al sogno Serie A: adesso piace al Como di Fabregas

vedi letture

Un "matador" (nel vero senso della parola) dei viola potrebbe sbarcare in Serie A. Si tratta di Abde Ezzalzouli, esterno offensivo del Real Betis (in gol per ben due volte contro la Fiorentina nelle due gare di semifinale di Conference League da poche settimane andata in archivio) che piace in particolare al Como.

A darne comunicazione è stato il giornalista di Dazn Orazio Accomando, che su scrive ha scritto: "Como, sondaggio per il gioiellino del Betis Siviglia Abde Ezzalzouli. Giocatore che piace a Fabregas per la qualità e la capacità di giocare su entrambe le corsie offensive".