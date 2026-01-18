Social
De Gea: "Combattiamo per chi ha rappresentato questo club. Per te presidente"
L'ormai nuovo capitano della Fiorentina, David De Gea, in seguito alla conquista di tre punti importanti in casa del Bologna, ha voluto ricordare il Presidente Commisso sul suo profilo Instagram con delle foto, che lo rappresentano nel riscaldamento con la maglia commemorativa per Commisso, e un messaggio: "Combattiamo per la storia di questo club e di chi lo ha rappresentato con il massimo rispetto.
Per te presidente".
