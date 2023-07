DAZN, Per le amichevoli Viola servirà l'abbonamento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato da La Nazione gran parte delle amichevoli estive saranno trasmesse su Dazn. La prima gara che andrà in onda sarà Fiorentina-Parma il prossimo 20 luglio per poi arrivare, tre giorni dopo, a Fiorentina-Catanzaro. Entrambe le partite saranno giocate nel nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park, alle ore 20.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere queste due amichevoli dal vivo, ci sono pochissime chance per la gara contro il Parma, mentre un po' di più per quella contro il Catanzaro. Infine Dazn trasmetterà anche la 'Sela Cup' torneo con Newcastle e Villareal, al quale sarà presente anche la Viola.