DANSO, Non passa le visite con la Roma: "Sono deluso"

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Sono deluso e sconvolto per gli eventi degli ultimi giorni e per il mancato trasferimento all'AS Roma". Comincia così il comunicato di Danso, difensore del Lens, costretto a tornare in Francia dopo non aver ottenuto l'idoneità sportiva a seguito delle visite svolte nella Capitale per esser tesserato con la Roma. "Soprattutto, sono molto sorpreso dal presunto motivo del fallimento del trasferimento - ha aggiunto nella sua nota pubblicata su Instagram -. Sia i medici della Federcalcio austriaca (ÒFB, ndr) che il dipartimento medico del Lens mi hanno monitorato attentamente e mi hanno visitato regolarmente negli ultimi anni.

Più di recente, sono stato valutato a fondo all'inizio del pre-campionato a Lens e non sono mai state riscontrate irregolarità". Danso ha poi concluso: "Pertanto, le interpretazioni del controllo medico a Roma sono molto sconcertanti e completamente incomprensibili per me e il mio team. Ora discuterò la mia situazione con i responsabili del Lens e dell'ÒFB". (ANSA).