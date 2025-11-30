Svolta tattica in vista per la Fiorentina? La Nazione: "Sì, ma non oggi"

vedi letture

"La partita più delicata in un contesto altrettanto delicato e con il dente avvelenato". Così La Nazione oggi in edicola inquadra la partita della Fiorentina alle 18 a Bergamo. Perché le due squadre non si sono mai volute bene e quest'anno entrambe hanno dovuto ricorrere al cambio di allenatore. La gara è da sempre un impegno complicato, oggi più che mai con i viola che hanno le spalle al muro e la necessità di uscire dal tunnel. La Conference ha minato le poche certezze costruite da Vanoli, Palladino invece ha ottenuto una grande vittoria in Champions.

Possibile svolta tattica in vista per la Fiorentina, anche se non oggi perché non c'è stato il tempo. Ma la prossima settimana, scrive il quotidiano, Vanoli potrebbe provare tatticamente anche qualcosa di diverso, ci sta pensando da giorni e la prova di oggi sarà significativa per decidere se ce n'è bisogno oppure no.