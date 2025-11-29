La Juventus vince con il Cagliari ma perde Vlahovic. Spalletti: "Si è stirato"

La Juventus vince 2-1 con  il Cagliari con una doppietta di Yldiz ma deve fare i conti con l'infortunio di Dusan Vlahovic già alla mezzora del primo tempo, quando le due squadre erano sull'1-1. Nel giro di un minuto infatti c'era stato il botta e risposta tra Esposito per i sardi (26') e Yldiz (27'). Alla mezzora appunto il serbo, dopo aver provato una conclusione, si infortuna ed esce quasi in lacrime zoppicando e dicendo a Spalletti che gli chiede come sta "Mi sono fatto molto male". Secondo i primi aggiornamenti dovrebbe trattarsi di problemi all'adduttore sinistro. Proprio il tecnico a fine gara conferma: "Si è stirato"

Per la cronaca prima dell'intervallo, nel primo minuto di recupero, la Juventus raddoppia ancora con Yldiz mentre nella ripresa le due squadre hanno un paio di occasioni a testa non concretizzate.