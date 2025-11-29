Serie A, alle 20.45 fischio d'inizio per Milan-Lazio: le formazioni ufficiali
Alle 20.45 fischio d'inizio per Milan-Lazio con la squadra di Allegri che ha la possibilità di scavalcare la Roma in vetta, in caso di vittoria, almeno temporaneamente mentre i biancelesti vogliono dare continuità all'ultima vittoria e non essere staccati dalla zona Europa. Ecco le formazioni ufficiali:
Milan (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Lazio (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
