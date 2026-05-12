"Dalle origini al primo Scudetto", l'evento del 14 maggio per i 100 anni di storia della Fiorentina
Un mese dedicato ai 100 anni di storia della Fiorentina. L’associazione "Storia Viola" organizza, con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero e delle associazioni del territorio del Mugello, quattro serate per ricordare la storia della Fiorentina: dalle origini ai giorni nostri. Il primo appuntamento "Dalle origini al primo scudetto" è programmato per giovedì 14 maggio alle ore 21 presso il Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia. La narrazione sarà coordinata da Roberto Vinciguerra. L'accesso è gratuito fino ad esaurimento posti.
Consigliata la prenotazione. Pro Loco Scarperia 055 8468165 - WhatsApp 3534364738.
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