DALLA SPAGNA, Jovic-ACF, ottimismo per prestito

Luka Jovic è la priorità per la Fiorentina in attacco. Secondo quanto riportato da AS, la trattativa resta complicata, ma non impossibile ed è orchestrata da Fali Ramadani, che sta provando a chiedere un prestito con obbligo di riscatto al Real Madrid: in Italia c'è ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo nelle prossime settimane.