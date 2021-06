DALLA SPAGNA, Il Valencia deve vendere: Guedes...

Il media spagnolo superdeporte sottolinea come il Valencia necessiti di vendere per iniziare il proprio calciomercato. Entro la fine di giugno il club avrà bisogno di almeno 20 milioni di euro che potrebbero arrivare in primis dalla cessione di Goncalo Guedes, per il quale la Fiorentina ha mostrato interesse ritenendo però al momento la richiesta troppo alta. Rino Gattuso in tutto questo proverà anche a far leva sul suo procuratore Mendes, che è lo stesso dell'attaccante.