DALLA SERBIA, Jovic ignora i tifosi nel post-partita

Tra i nazionali viola impegnati in questi giorni c'è anche Luka Jovic: il numero sette della Fiorentina ha lasciato a Firenze una scia di polemiche legate al suo presunto rifiuto di entrare in campo in occasione dell'ultimo match contro il Verona. Jovic, che non se la sarebbe sentita di subentrare nella ripresa a causa di un problema fisico che lo ha condizionato anche nei primi allenamenti con la Serbia, ha infatti giocato solo una manciata di minuti (quelli di recupero) nel match che la formazione del CT Stojkovic ha agilmente vinto contro la Svezia nella serata di sabato.

A far parlare in Serbia è stata soprattutto la reazione di Jovic dopo il triplice fischio: come riportato da un filmato pubblicato su Sportske, l'attaccante viola non ha festeggiato coi compagni né coi tifosi il 4-1 alla Svezia ma è subito rientrato negli spogliatoi, un comportamento che non è passato in secondo piano sui media serbi.