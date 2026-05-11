Dalla Norvegia: anche la Fiorentina sul difensore gambiano Kinteh

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Abubacarr Sedi Kinteh, promettente difensore del Tromsø classe 2006, è nel mirino anche della Fiorentina. Secondo l'emittente norvegese TV2, il centrale mancino gambiano, rapido e fisicamente esplosivo, che si è messo in luce nella sua stagione d’esordio in Norvegia, sarebbe nel mirino dell'Al-Ahli e dei tedeschi del Colonia, che hanno offerto 5 milioni (per ora rifiutati) ma su di lui avrebbe manifestato interesse anche la Fiorentina.

In passato si erano interessate anche le big europee tra cui il Chelsea.