DA TORINO, Fiorentina in pole position per Perin

Dopo l'ultima stagione in prestito al Genoa, Mattia Perin non conosce ancora il suo futuro. Stando a quanto riferito oggi in edicola dal Corriere di Torino, l'obiettivo della Juventus, club proprietario del suo cartellino a cui è legato contrattualmente fino a giugno 2022, è quello di cederlo entro il prossimo 30 giugno. Lo stesso Genoa e la Fiorentina sono in pole position.