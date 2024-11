DA NAPOLI, Conte a rischio dopo lo sfogo anti-Var

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sfuriata ai microfoni di Dazn nel post Inter-Napoli, potrebbero arrivare conseguenze disciplinari per Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico azzurro, che si era scagliato con forza contro il Var per il mancato intervento nel caso del rigore assegnato all'Inter (rigore poi fallito da Cahlanoglu), rischia l'apertura di un procedimento di deferimento a suo carico da parte degli ispettori della Procura Federale.

Aveva detto Conte: "Scusate, ma che significa che il VAR non può intervenire, se c'è un errore? Che significa? Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene non intervengono? Fatemi capire. Una decisione dell'arbitro può cambiare una partita. Se c'è un errore il VAR deve intervenire, punto e basta! Questa è una cosa che fa veramente incazzare, ma non penso solo me, tutti gli allenatori!".

E ancora: "Il signor Marelli può dire quello che vuole, ma a logica il VAR deve correggere degli errori o segnalare situazioni non viste dall'arbitro. Questo è un errore clamoroso che può incidere sulla partita! Se l'errore c'è il VAR interviene, punto e basta, ma l'arbitro deve andare a vedere cosa succede! Altrimenti si creano dei retropensieri. Se c'è un errore, il VAR corregge punto e basta. Così fai fare anche una figura di cacca in meno all'arbitro".