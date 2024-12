D'AVERSA, Match che entrerà nella storia dell'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Empoli, Roberto D'Aversa, ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le sue dichiarazioni: "È chiaro che speravamo di venire a Firenze e fare una buona prestazione. I ragazzi hanno compiuto qualcosa di straordinario. È una partita che rimarrà nella storia dell’Empoli: avevamo cinque giocatori provenienti dal nostro settore giovanile che si sono misurati contro i loro titolari. Concedetemi un saluto a Bove. Ieri siamo andati a trovarlo; non è un momento facile per lui e per la sua famiglia".

Su Seghetti:

"Ha fatto un’ottima gara, così come contro il Torino. Anche stasera ha compiuto interventi miracolosi. Crescerà, commetterà degli errori, ma è già molto maturo".

Sulla reazione della squadra:

"Quando abbiamo subito la rimonta, la squadra, nonostante la giovane età, è stata brava a trovare il pareggio. Anche davanti alla curva della Fiorentina, i ragazzi hanno calciato bene i rigori".