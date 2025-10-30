D'Agostino: "A Firenze serve un condottiero, Pioli non lo è. Al Milan era aiutato da Ibra"

vedi letture

Gaetano D'Agostino, ex calciatore tra le tante squadre anche della Fiorentina, ha parlato sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio nel corso della trasmissione Le Foot Toujours del momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli: "La paura è già dentro la Fiorentina. Questa squadra è penultima ma avrebbe il potenziale per stare tra la sesta e la settima posizione. Difensivamente i viola ho sentito dire che stavano facendo una buona partita fino al gol, ma solo difensivamente e soprattutto per demeriti dell'Inter. Quando prendi un allenatore devi conoscere la piazza, Firenze è un po' come Roma, ha bisogno di uno come Italiano, di uno focoso, non di un gestore, di uno che ha Ibra nel Milan e sa che lo spogliatoio lo gestisce lui. Sicuramente Pioli ha delle idee giuste che non discuto, ma la Fiorentina deve essere guidata, devi portarti con te la piazza e lo stadio. Il carattere del mister non si sposa bene con Firenze".

Il nome di Vanoli per sostituirlo?: "Penso e spero possa essere adatto perché ha già avuto un'esperienza in una piazza simile come Torino in cui si richiede di sudare la maglia. La Fiorentina per me deve tornare a sudare la maglia andando oltre il bel gioco e pensando a fare punti. Per fare punti ci vuole uno che prenda in mano la situazione e abbia gli attributi per gestire una piazza tosta come Firenze".

Come vedrebbe invece De Rossi?: "Ecco lui ha gli attributi, lo ha sempre mostrato, io speravo nel suo nome, la sua voglia di diventare un grande allenatore si può sposare bene con Firenze che resta una piazza importante e che ha bisogno di un gladiatore e un trascinatore".

Sul percorso sottovalutato di Italiano: "A me stava pure antipatico per la troppa veemenza che metteva, però voleva sempre che la squadra andasse a duemila, con buoni giocatori ha fatto ottimi risultati. Nella Fiorentina di ora non c'è nessuno alla Ibrahimovic, al di là di Dzeko che però non ha quella personalità li. Pioli ha sempre avuto bisogno di questi giocatori così. Quando poi torni dall'Arabia ti disabitui ad un certo tipo di stile di vita, è una scelta che non avrei fatto".