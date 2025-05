Cristiano Ronaldo, il figlio convocato dalla nazionale Under 15 del Portogallo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo, Cristiano dos Santos, è stato convocato per la prima volta nella nazionale Under 15 del Portogallo per giocare in un torneo internazionale in Croazia, ha annunciato la Federcalcio portoghese (Fpf). Il ragazzo, che come il padre gioca per il club saudita dell'Al-Nassr, ha fatto esperienza anche nelle giovanili del Manchester United e della Juventus. La selecao Under 15 affronterà Giappone, Grecia e Inghilterra al Torneo Vlatko Markovic, che si terrà in Croazia dal 13 al 18 maggio.

Cristiano jr è nato nel giugno 2010 e Cristiano Ronaldo non ha mai voluto rivelare chi fosse la madre. Il campione portoghese è diventato poi padre dei gemelli Eva e Mateo, nati nel 2017 da madre surrogata, e quindi ha avuto due figlie, Alana Martina e Bella Esmeralda, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2022 dall'unione con Georgina Rodriguez. (ANSA).