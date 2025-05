Cincotta commenta l'addio al calcio di Guagni: "Scritta la storia a Firenze"

vedi letture

“Hai alzato ogni trofeo con la fascia al braccio e gli occhi pieni di orgoglio per la tua città , Firenze. Ho avuto il privilegio di allenarti, ma soprattutto di guardarti guidare tutte e tutti noi con esperienza e soprattutto quella forza esemplare che ti ha reso unica e spesso immarcabile. Resta la storia e quindi la leggenda e per me i tanti ricordi di tutto quello che abbiamo vinto insieme. Grazie”.

Con queste parole il tecnico Antonio Cincotta, fresco di promozione in Serie A alla guida della Ternana, ha commentato l’addio al calcio di Alia Guagni sotto il post con cui la FIGC lo annunciava. Cincotta ha allenato la terzina classe ‘87 dal 2016-17 al 2019-20 alla Fiorentina vincendo assieme uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e portando così ai vertici del nostro calcio la squadra viola.

Questo invece il post, suo propri canali social, del tecnico in cui saluta la sua ex calciatrice: "Questo non può che essere personalmente il momento di essere grato anche pubblicamente a te che hai “sgasato” più di tutti (come starti dietro), hai lottato e alzato ogni trofeo. Immarcabile in campo, mai banale fuori. A Firenze hai scritto insieme alle tue compagne di qualche anno ormai trascorso la storia, quella che resta, quella incancellabile. È stato un onore Alia Guagni. Capitano e leggenda, o meglio una leggenda viola come capitano".