Alia Guagni: "Uno dei momenti più difficili quando ero nel Firenze, vi spiego"

Alia Guagni, ex calciatrice tra le altre della Fiorentina, ha dato l'addio al calcio in queste ore. "Spero di aver trasmesso qualcosa alle nuove generazioni. Ho dedicato tutta la mia vita a questo sport, a questo mondo. Spero di aver trasmesso valori veri" le sue dichiarazioni a Indivisa.

Ci sono state delle difficoltà nella sua carriera?

"Un momento difficile è stato quando ero ancora al Firenze, prima della Fiorentina, quando ancora non ci conosceva nessuno. Eravamo in Serie A e mio padre era il presidente. Ci siamo trovate senza sponsor e senza soldi a dover affrontare squadre molto più attrezzate di noi ma nonostante questo siamo arrivate in alto e bene. In quel periodo avevo finito l’università e dovevo scegliere se giocare a calcio o lavorare, quello penso sia stato uno dei momenti più difficili. Ho deciso di continuare e mettere anche quello che non avevo e poi siamo arrivati alla Fiorentina quindi ne è valsa la pena".

C'è qualche ringraziamento che vuole fare?

"Ci terrei a ringraziare Andrea Guagni perché qualcosa lo abbiamo lasciato. Io in modo indiretto. Tutto il percorso fatto per arrivare alla Fiorentina e dare il via a quella che è stata la svolta al calcio femminile credo lo si debba a lui. Noi abbiamo dato il via, ora sta agli altri fare il proprio meglio".