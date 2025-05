Champions League, Julio Velasco: "Lamine Yamal in Italia non giocherebbe"

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "Yamal in Italia credo che non giocherebbe. Soprattutto non avrebbe giocato un anno fa. Come anche Pedri, che ha 18 anni. Credo che non giocherebbero in club italiani equivalenti al Barcellona. Nel nostro Paese c'è un po' di sfiducia nei giovani, non sono mai ritenuti pronti, e c'è esterofilia". È la risposta del ct dell'Italvolley femminile, Julio Velasco, alla domanda se in Italia un 17enne giocherebbe titolare di un grande club. "Bisogna cambiare questa mentalità - aggiunge Velasco, durante la presentazione dell'estate della pallavolo azzurra -, dare più fiducia ai giovani, anche nella serie A. Noi lavoreremo per questo". (ANSA).