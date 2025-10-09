Cristante: "Ho ritrovato lo stesso Gasperini. Il centrocampo dell'Italia è cambiato"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma in gol al Franchi contro la Fiorentina la scorsa domenica, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale a Coverciano. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Hai ritrovato i concetti che Gasperini esprimeva a Bergamo?: "Ho ritrovato i suoi concetti di gioco, quelli che avevo già visto a Bergamo. In quel periodo giocavo un po' più avanzato, ora un po' più indietro. Per me siamo vicini a ciò che chiede, ci chiede qualche gestione migliore nella fase offensiva ma ci manca poco. E' solo questione di migliorare i dettagli".

Com'è messa la nazionale in termini di centrocampisti?: "Siamo messi bene, ce ne sono tanti anche di giovani. E' un ruolo dove ce n'è in abbondanza e che è un po' cambiato. Il calcio europeo è più intenso e bisogna interpretare bene entrambe le fasi. Si corre e contrasta di più e questo a livello europeo si accentua maggiormente".