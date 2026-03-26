Prima di Kean spazio a Ndour e Comuzzo: L'U21 sfida la Macedonia del Nord

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Non solo Nazionale maggiore, oggi toccherà anche all'U21 difendere i colori azzurri. Gli azzurrini di mister Baldoni saranno, infatti, impegnati nella sfida contro la Macedonia del Nord, match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria del prossimo anno. Appuntamento alle ore 18.15 allo stadio Castellani di Empoli. L'Italia, seconda nel girone, dovrà assolutamente raccogliere il massimo risultato per restare in scia della Polonia, prima con 3 punti di vantaggio sugli azzurri.

Mettere le mani sul primo posto, infatti, vorrebbe dire pass diretto alla fase finale dell’Europeo, in programma nel 2027 tra Albania e Serbia. Di fondamentale importanza sarà, però, anche realizzare il maggior numero di punti possibili, in quanto anche la miglior seconda accederà direttamente alla fase finale del torneo. Un obiettivo condiviso da tutto il gruppo azzurro, compresi Ndour e Comuzzo, i due giocatori viola convocati da Baldoni, pronti a dare il loro contributo già nella gara di questa sera, sia dal primo minuto sia a partita in corso. Qualora il traguardo principale non venisse centrato, resterebbe comunque aperta la strada degli spareggi: le altre otto seconde dei gironi, infatti, si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili attraverso sfide di andata e ritorno, in calendario il 9 e il 17 novembre 2026.