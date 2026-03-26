Dalla Croazia, il Ct Dalic: "Pongracic giocherà titolare nella difesa a tre"
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La Croazia vola negli Stati Uniti per una doppia amichevole e, in vista della gara in programma stanotte a mezzanotte e mezzo contro la Colombia, il Ct Zlatko Dalic ha annunciato la titolarità di Marin Pongracic, parlando così del difensore della Fiorentina e del suo reparto arretrato: "All'inizio non ero entusiasta della difesa a tre, ma con Luka Vuskovic che gioca benissimo in quella posizione ed Erlic sono convinto, Pongracic giocherà come centrale di sinistra". Un test non da poco stasera per il centrale viola, che ha sempre avuto difficoltà nell'esprimersi a ottimi livelli nella difesa a tre.
Nella notte tra martedì e mercoledì poi l'altro test contro il Brasile.
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