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Cremonese-Fiorentina, le statistiche sorridono ai viola

Cremonese-Fiorentina, le statistiche sorridono ai violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

La Fiorentina lunedì sera sarà di scena a Cremona. In trasferta la squadra viola ha raccolto solo 11 punti (solo il Pisa ha fatto peggio), ma le statistiche contro i grigiorossi sorridono alla Fiorentina. Sono infatti 19 le sfide tra le due squadre con 10 vittorie a favore dei viola, 8 pareggi ed una sconfitta, con 27 gol realizzati e 18 subiti.

A Cremona su 6 incroci la Fiorentina ha vinto 3 volte e tre pareggiato. Ecco tutte le altre curisoità nel post del Museo Fiorentina: