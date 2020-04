COVID-19, Primo Ministro inglese è in terapia intensiva

Il Primo Ministro britannico Boris Johnson è stato trasferito in terapia intensiva, secondo quanto riportato da diversi media fra cui la BBC. Johnson era risultato positivo al Coronavirus oltre una settimana fa e nella mattinata di oggi era stato ricoverato in ospedale, sebbene le sue condizioni non sembrassero così gravi. Nel pomeriggio c’è stato un peggioramento, da qui lo spostamento in terapia intensiva.