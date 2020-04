COVID-19, Bollettino Italia: ecco i dati di oggi

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fatto il consueto punto sui contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 12 aprile. In questa giornata di Pasqua i casi attuali nella Penisola sono 102.253, con un incremento di 1.984 e un +2% percentuale nelle ultime 24 ore. Diventano 19.899 i deceduti, con un incremento di +431 (+2,2%) e 34.211 tra guariti e dimessi (+1.677, +5,2%). Scendono per il nono giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva, arrivati a 3.343 con un -38 (-1,1%). Il totale dei casi in Italia è infine 156.363 (+4.092, +2,7%).