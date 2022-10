CORI BERGAMO, Ne parlano Guardian ed ESPN

L'eco mediatica dei vergognosi episodi di razzismo che si sono consumati a Bergamo ai danni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, oltre la Francia, ha raggiunto anche l'Inghilterra. Il The Guardian in un pezzo sull'edizione digitale parlando della partita tra Atalanta e Fiorentina, ha dato risalto all'episodio spiacevole verificatosi al Gewiss Stadium. Così recita il The Guardian: "In campo l'Atalanta sta superando ogni aspettativa. Fuori, c'è del lavoro da fare. Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha chiesto un'azione dopo che il proprietario del suo club, Rocco Commisso, è stato oggetto di discriminazione territoriale da parte dei tifosi di casa prima del calcio d'inizio. Nati rispettivamente in Sicilia e nel sud Italia, entrambi gli uomini sono cresciuti negli Stati Uniti. Barone ha sollevato la questione con Lega, Comitato Olimpico Italiano e governo. Il tema della discriminazione territoriale non è né nuovo per il calcio italiano né nuovo per Bergamo, ma vorrebbe che questo momento diventasse un punto di partenza per il cambiamento".

Probabilmente la Fiorentina si aspettava qualcosa di più di una multa, dato che il caso ha avuto grande risalto soprattutto all'estero e poco in Italia. Anche il podcast di ESPN "The Gab & Juls Show" a cura di Gabriele Marcotti e Julien Laurens ne ha parlato, sottolineando e condannando pesantemente l'accaduto.