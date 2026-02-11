Coppa Italia, Palladino attende la sua avversaria: Bologna-Lazio, le formazioni

Coppa Italia, Palladino attende la sua avversaria: Bologna-Lazio, le formazioniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Ultimo quarto di finale di Coppa Italia, in programma stasera alle ore 21 al Dall'Ara. A sfidarsi sono Bologna e Lazio, in gara secca, la cui vincente affronterà nel doppio confronto in semifinale l'Atalanta di Raffaele Palladino, che ha eliminato la Juventus una settimana fa (completa il quadro l'altra semifinale, Como-Inter). Ecco le formazioni ufficiali di rossoblu e biancoceleste:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda, Moro, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.