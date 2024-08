CONVOCATI, Out Nico. C'è Amrabat. Torna Ranieri

© foto di pietro.lazzerini

La Fiorentina torna a giocare in Europa. Questa sera al Franchi i viola saranno impegnati alle ore 20:00 contro gli ungheresi del Puskas Akademia per l'andata dei playoff di Conference League. Come previsto non sarà della partita Nico Gonzalez che ieri si è allenato a parte in attesa di novità di mercato riguardo il suo possibile passaggio alla Juventus. Torna invece Ranieri dopo l'esclusione, causa squalifica, nel match di Parma. Questi i convocati del tecnico dell Fiorentina Raffaele Palladino:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodò, Ranieri, Kayode, Quarta, Parisi, Pongracic;

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Infantino, Mandragora, Richardson;

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Colpani, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.

Di seguito il post X del club gigliato con i convocati per la sfida di questa sera: