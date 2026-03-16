Qui Cremonese: senza Vardy, ecco come sarà l'attacco di Nicola

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A poche ore da Cremonese-Fiorentina, le ultime di casa grigiorossa, fornite da Tuttomercatoweb.com. Per il posticipo della 29^ giornata di Serie A mister Nicola deve fare i conti con qualche assenza, come ad esempio l'infortunato Baschirotto e lo squalificato Pezzella. In porta, nel 3-5-2, c'è Audero, in difesa spazio al trio composto da Terracciano, Folino e Luperto. In mezzo Thorsby con Maleh e Vandeputte, sulle corsie Barbieri e Zerbin. In avanti sembra essere arrivato il momento di Djuric dal 1', affiancato da Bonazzoli., con Jamie Vardy ai box per infortunio Attenzione però al possibile cambio di modulo, con Nicola che potrebbe adottare una difesa a 4 con l'inserimento di Bianchetti in difesa.

Questa la probabile formazione della Cremonese

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. All.: Davide Nicola