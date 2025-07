Conference League, alle 21:00 le ultime 4 partite del secondo turno di qualificazione

vedi letture

Questa sera si chiude il secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League. Alle 21:00 infatti inizieranno le ultime 4 sfide di ritorno di questa fase dei preliminari per accedere alla fase a girone unico della terza competizione europea per club. La Fiorentina entrerà nel torneo nell'ultimo turno dei play-off giovedì 21 agosto e solo ad inizio mese scoprirà la sua avversaria. Di seguito il programma di oggi con le partite ancora da disputare, o in corso, e i risultati dei match già terminati:

Le partite in programma Conference League:

17:30 Trnava (Svk)-Hibernians (Mlt) 5-1

18:00 Banga (Ltu)-Rosenborg (Nor) 0-2

18:00 Dila Gori (Geo)-Riga FC (Lat) 3-3

18:00 FC Santa Coloma (And)-Polissya Zhytomyr (Ukr) 1-4

18:00 Győr (Hun)-Pyunik (Arm) 3-1

18:00 HJK (Fin)-Arda (Bul) 3-4 (d.c.r)

18:00 Sabah Baku (Aze)-Petrocub (Mda) 4-1

18:00 Spaeri (Geo)-Austria Vienna (Aut) 0-5

18:45 Alkmaar (Ned)-Ilves (Fin) 5-0

18:45 Kalju (Est)-St. Patricks (Irl) 2-2

19:00 AIK Stockholm (Swe)-Paide (Est) 6-0

19:00 Milsami (Mda)-Buducnost (Mne) 2-1

19:00 Torpedo Kutaisi (Geo)-Omonia (Cyp) 0-4

19:00 U. Cluj (Rou)-Ararat-Armenia (Arm)

19:00 UNA Strassen (Lux)-Dundee Utd (Sco) 0-1

19:00 Zimbru (Mda)-FC Astana (Kaz) 0-2

19:30 B. Jerusalem (Isr)-Sutjeska (Mne)

19:30 Brondby (Den)-HB Torshavn (Fai)

19:30 Univ. Craiova (Rou)-Sarajevo (Bih)

19:45 Basaksehir (Tur)-Cherno More (Bul)

20:00 Akureyri (Ice)-Silkeborg (Den)

20:00 Charleroi (Bel)-Hammarby (Swe)

20:00 H. Beer Sheva (Isr)-AEK (Gre)

20:00 Koper (Slo)-Viking (Nor)

20:00 M. Haifa (Isr)-Zhodino (Blr)

20:00 Maribor (Slo)-Paks (Hun)

20:00 Neman (Blr)-Kosice (Svk)

20:00 Prishtina (Kos)-Larne (Nir)

20:00 Puskas Academy (Hun)-Aris (Cyp)

20:00 Santa Clara (Por)-Varazdin (Cro)

20:00 Sparta Praga (Cze)-Aktobe (Kaz)

20:15 Aris (Gre)-Araz (Aze)

20:15 Jagiellonia (Pol)-Novi Pazar (Srb)

20:15 Lausanne (Sui)-Vardar (Mkd)

20:30 SK Rapid (Aut)-Decic (Mne)

20:30 Valur (Ice)-Kauno Zalgiris (Ltu)

20:30 Zilina (Svk)-Rakow (Pol)

20:45 Din. Tirana (Alb)-Atletic Escaldes (And)

20:45 Dungannon (Nir)-Vaduz (Lie)

20:45 Floriana (Mlt)-FC Ballkani (Kos)

20:45 Klaksvik (Fai)-Radnicki 1923 (Srb)

20:45 Linfield (Nir)-Zalgiris (Ltu)

20:45 Vikingur Reykjavik (Ice)-Vllaznia (Alb)

21:00 Egnatia (Alb)-Din. Minsk (Blr)

21:00 Hajduk Split (Cro-)Zira (Aze)

21:00 Partizan (Srb)-Oleksandriya (Ukr)

21:00 Shamrock Rovers (Irl)-St Josephs (Gib)