Possibile incontro in giornata per Sohm. Parma pronto ad abbassare il prezzo

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sportitalia, già nella giornata di oggi potrebbe esserci un incontro tra Fiorentina e Parma per provare a superare gli ultimi ostacoli per Simon Sohm. La valutazione dei Ducali nel frattempo è scesa dai 20 milioni iniziali a 16 più bonus e i viola potrebbero provare ad accelerare partendo da queste cifre. Nel frattempo non ci sono aggiornamenti sul fronte Kessié visto che il club di Commisso ritiene troppo alto l'ingaggio per potersi avvicinare concretamente al giocatore in questa sessione di mercato.