Dagli inviati C'è anche la Fiorentina ai funerali di Celeste Pin: presenti Pradè e Ferrari

Sono ore di lutto per Firenze. Nella Basilica della Santissima Annunziata, nel cuore della città, si stanno svolgendo i funerali di Celeste Pin, scomparso tragicamente lo scorso 22 luglio. Presenti tanti tifosi ed ex viola, ma anche la dirigenza del club di Commisso, nello specifico il Ds Daniele Pradè e il Dg Alessandro Ferrari, arrivati a omaggiare una bandiera della storia gigliata come Pin, più di 200 partite in carriera in maglia viola e un legame indissolubile con Firenze.