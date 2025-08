FirenzeViola Dodo, tra sorrisi in ritiro e candidature parallele: l'estate del brasiliano

La preparazione estiva di Dodo sembrava essere iniziata sotto i migliori auspici. E in un certo senso è stato così perché, nonostante non ci risultino riavvicinamenti tra lui e la società, il brasiliano si allena senza manifestare alcun tipo di insofferenza. I sorrisi e la complicità coi compagni di squadra sono rimasti immutati. E questa è senza dubbio una gran cosa, visto che il primo elemento su cui punta Stefano Pioli è proprio la serenità del gruppo. Quindi nessun problema in particolare: solo la consapevolezza di un rapporto meno idilliaco.

Il mercato non rallenta.

Ciò non toglie che i suoi procuratori stiano continuando a proporre il giocatore ad altri club. In un primo momento sembrava che il Barcellona potesse pensarci seriamente, poi si era fatto avanti il Milan con qualche sondaggio. Ma nulla di concreto. Ecco che negli ultimi giorni si è fatta strada l'ipotesi Galatasaray. Gli agenti di Dodo avrebbero avuto un contatto con il club turco che, a sua volta, si sarebbe informato con la Fiorentina. Il giocatore non parte per meno di 30 milioni, la risposta che avrebbe dato la dirigenza viola.

La situazione.

Sta di fatto che continua il braccio di ferro tra le parti. Ricordiamo che nel mese di dicembre la Fiorentina aveva formalizzato la sua offerta a Dodo per il rinnovo del contratto. L'ex Shakhtar - secondo quanto filtra dal club - pareva anche soddisfatto. Poi il suo entourage ha alzato le pretese economiche e il ragazzo non si è più palesato. Dal punto di vista del giocatore, invece, passa la versione secondo cui l'aumento dell'ingaggio sarebbe iniziato solo al termine dell'attuale scadenza. E questa cosa non gli è piaciuta affatto. Seguiranno aggiornamenti.