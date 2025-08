Sondaggio della Cremonese per Fortini: la decisione sul futuro spetterà a Pioli

La Cremonese negli ultimi giorni ha fatto un sondaggio con la Fiorentina per Niccolò Fortini. L'esterno, rientrato dal prestito alla Juve Stabia, si trova in Inghilterra insieme al resto dei compagni con Pioli che ne sta valutando il valore in vista della prossima stagione. L'idea del club viola è quella di inserirlo in rosa alle spalle di Dodo, o al massimo di cederlo con la formula del prestito ma solo nel caso in cui il tecnico non lo valutasse ancora pronto.

Il Napoli si era informato a inizio estate per prenderlo a titolo definitivo ma ha ricevuto un secco no da parte di Pradè e Goretti che sono assolutamente convinti del valore del ragazzo classe 2006. A riportarlo è TMW.