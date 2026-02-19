Jagiellonia-Fiorentina 0-3: la gara dura un tempo, che gioiello di Mandragora!
Un gol di testa, uno su punizione, l'ultimo su rigore. La Fiorentina resiste nel primo tempo e passa alla cassa nella ripresa, scaldandosi nel grande freddo di Bialystok. In casa dello Jagiellonia finisce 3-0 per i viola, che fanno festa sotto il settore ospiti coi 350 arrivati nell'estremo est della Polonia.
A decidere una gara equilibrata per un tempo sono gli affondi della ripresa: il primo, un colpo di testa di Luca Ranieri su cross di Fazzini, il secondo un gioiello su punizione disegnato dal mancino di Rolando Mandragora, il terzo da un rigore conquistato da Roberto Piccoli e trasformato dallo stesso centravanti. Tre a zero fuori casa e, in vista della gara di ritorno in programma giovedì prossimo alle ore 18.45 al Franchi, qualificazione che sembra ipotecata per Paolo Vanoli, che ha avuto ragione nello schierare una formazione ampiamente sperimentale ma altamente motivata. Vittoria netta e senza appello per la Fiorentina, che per la prima volta in stagione infila due successi consecutivi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati