Jagiellonia-Fiorentina 0-3, Piccoli chiude i conti su rigore
FirenzeViola.it
La Fiorentina cala il tris a Bialystok: lo fa con Roberto Piccoli che trasforma un rigore che lui stesso si è conquistato.Nasce tutto da uno slalom gigante di Fazzini, che entra in area e viene fermato, palla che schizza per Drachal che prova a controllarla ma se l'allunga, Piccoli mette il corpo tra il difensore e la sfera e subisce la scivolata dell'avversario. L'arbitro, a pochi passi, non ha dubbi. Rigore. Poi, è Mandragora a cedere il pallone al centravanti, che si presenta sul dischetto e spiazza il portiere, destro a incrociare imparabile e quinto gol in viola per Piccoli. 0-3 per la Fiorentina sul campo dello Jagiellonia.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
2 Jagiellonia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Harrison e Fazzini con Piccoli. In porta debutta Lezzerini
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com