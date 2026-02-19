Jagiellonia-Fiorentina 0-3, Piccoli chiude i conti su rigore

La Fiorentina cala il tris a Bialystok: lo fa con Roberto Piccoli che trasforma un rigore che lui stesso si è conquistato.Nasce tutto da uno slalom gigante di Fazzini, che entra in area e viene fermato, palla che schizza per Drachal che prova a controllarla ma se l'allunga, Piccoli mette il corpo tra il difensore e la sfera e subisce la scivolata dell'avversario. L'arbitro, a pochi passi, non ha dubbi. Rigore. Poi, è Mandragora a cedere il pallone al centravanti, che si presenta sul dischetto e spiazza il portiere, destro a incrociare imparabile e quinto gol in viola per Piccoli. 0-3 per la Fiorentina sul campo dello Jagiellonia.