CONFERENCE, Ecco tutte le gare oggi in programma

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi, dopo una settimana di pausa, torna la Conference League. A partire da Vikingur Reykjavik vs Borac Banja Luka, in programma alle 15:30, su tre slot orari diversi, 15:30, 18:45 e 21:00, si giocheranno tutte le 18 gare del terzo turno della fase a girone unico della terza competizione europea per club. Apoel Nicosia-Fiorentina si giocherà allo stadio Neo GSP di Nicosia alle ore 21:00 (QUI dove seguirla), mentre il Chelsea, l'altra grande favorita per la vittoria finale, sarà impegnata tra le mura amiche contro il Noah. Di seguito il programma completo:

Conference League - Fase campionato

15:30 Vikingur Reykjavik vs Borac Banja Luka

18:45 Gent vs Omonia

18:45 HJK vs O. Ljubljana

18:45 Legia vs Din. Minsk

18:45 Paphos vs FC Astana

18:45 Petrocub vs SK Rapid

18:45 Shamrock Rovers vs TNS

18:45 TSC vs Lugano

21:00 APOEL vs Fiorentina

21:00 Betis vs Celje

21:00 Chelsea vs Noah

21:00 Djurgarden vs Panathinaikos

21:00 FC Copenhagen vs Basaksehir

21:00 Guimaraes vs Mlada Boleslav

21:00 Hearts vs Heidenheim

21:00 Jagiellonia vs Molde

21:00 Larne vs St. Gallen

21:00 LASK vs Cercle Brugge