FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi, giovedì 7 novembre, è il giorno di Apoel Nicosia-Fiorentina, match valido per la terza giornata della fase a girone unico di Conference League. Dopo aver battuto 2-0 al Franchi i New Saints e 4-2 il San Gallo in trasferta i viola proveranno a battere lontano dalle mura amiche anche la formazione cipriota. La sfida è in programma alle ore 21:00 italiane presso lo stadio Neo GSP di Nicosia. La partita sarà visibile sul canale 253 di SkySport. Su Radio FirenzeViola, con ampio pre-partita e post-partita, potrete seguire la radiocronaca della gara a cura del nostro inviato Tommaso Loreto, mentre su FirenzeViola.it sarà disponibile la diretta testuale della sfida.