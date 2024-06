CONFERENCE, Dal 2024 al 2027 in tv solo su Sky e Now

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla prossima stagione Champions League, Europa League e Conference League saranno visibili solo su Sky e NOW. Questo è quanto riportato da Il Sole 24 Ore, che ha specificato come nessuna delle gare europee delle squadre italiane sarà visibile in chiaro, nemmeno su Tv8. Non sono previste sublicenze e accordi con altri broadcaster sul calcio europeo, che resterà quindi esclusiva di Sky dal 2024 al 2027. Notizia che interessa così anche la Fiorentina, coinvolta anche l'anno prossimo in Conference League: dunque, i tifosi viola, potranno vedere le gare del terzo torneo europeo solo sui canali Sky e NOW.